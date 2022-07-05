Reuters'tan çarpıcı Erdoğan analizi: Genç seçmen karşılaştırma yapıyor

05 Temmuz 2022 Salı, 12:41

2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde genç seçmenin kararı Türkiye'nin ve Erdoğan'ın kaderini belirleyecek. Erdoğan'sız bir Türkiye için genç seçmen karşılaştırma yapıyor.

Türkiye'nin yakın geçmişteki en büyük seçimine bir yıldan az bir süre kaldı. Genç seçmen iktidarda değişiklik talebinde ancak muhalefetin iş durumu, okul ve ifade özgürlüğü gibi konularda iyileştirme yapabileceğine dair de şüpheci davranıyor.

Reuters'ın yayınladığı Birsen Altaylı ve Canan Sevgili'nin analizine göre; Haziran 2023'te yapılacak seçimde genç seçmen, Erdoğan ve AKP iktidarının değişip değişmeyeceği konusunda belirleyici olacak.

18-23 yaş arasındaki gençler ile yapılan ropörtajlarda gençler adalet, göç, liyakat ve şeffaf ekonomi politikalarının öncelik olduğunu dile getirdi.

Genç seçmen, toplam oy oranının yüzde 12'sine sahip.

ANKETLER ERDOĞAN'IN KAYBEDECEĞİNİ SÖYLÜYOR

İstatistik ofisi ve anketör verilerine göre, 2023 seçiminde oy kullanacak 62,4 milyon seçmenin 13 milyonunu "Z kuşağı" oluşturuyor. 2023 seçiminde altı milyon seçmen ilk kez oy kullanabilecek.

Anketler, Erdoğan'ın, alışılmışın dışında ekonomi politikası uygulamış olması, Haziran ayında enflasyonun yüzde 78 olarak açıklanması ve Türk Lirası'nın tarihin en düşük seviyelerini görmesi sebebiyle AKP'nin ve Erdoğan'ın seçimi kıl payı kaybedeceğini söylüyor. Buna rağmen muhalefetten bir aday açıklaması gelmedi. Muhalefetin bu tavrı karşısında genç seçmen, muhalefeti seçme konusunda kararsız durumda.

Gezici araştırma'nın başkanı Murat Gezici, genç seçmenlerin genellikle hükümetten rahatsız olduklarını ancak belirli bir ideolojiye bağlı olmadıklarını ve muhalefete tamamen güvenmediklerini söyledi.

Gezici, "18-25 yaş arasındaki Z kuşağı seçmenlerinin yaşam tarzları, özgür ifade ve medya üzerindeki kısıtlamalara şiddetle karşı çıktığını gösteriyor. Bu kuşağın yüzde 80'i AK Parti'ye oy vermeyecek” dedi.

MAK Danışmanlık firması başkanı Mehmet Ali Kulat, 18-29 yaş arasındaki seçmen üzerinden yaptıkları araştırmaların sonucunda, %70'inin muhalefeti desteklediğini belirterek "Gençler değişim istiyor" dedi.

Anket raporlarına göre; seçimde genç seçmenin oyu, seçimin öngörülemez olmasını sağlıyor. Genç seçmenin oyunu ise altılı masanın Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday belirleyecek.

Genç seçmenlerin ekonomik beklentilerini yabancı akranlarıyla karşılaştırma eğilimindeyken, yaşlı seçmenlerin daha çok yollar ve hastaneler gibi altyapı yatırımlarına baktığını söyledi.

"YAŞAMIYORMUŞUM GİBİ HİSSEDİYORUM"

İstanbul'da yaşayan ve soyadını vermek istemeyen 19 yaşındaki tarih öğrencisi Damla, "Muhalefeti destekleyeceğim ama kararımdan memnun değilim. Kötünün iyisini seçeceğimi düşünüyorum" dedi.

Damla, sosyal hayatının nadir olduğunu ve yüksek enflasyona bağlı yaşanan ekonomik krizin yaşam maliyetlerini dile getirirken "Yaşamıyormuşum gibi hissediyorum, sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. AK Parti bu seçimi kaybederse, yeni hükümet yine de halkın baskısını üzerlerinde hissetmeli" açıklamasında bulundu.

Ankara'da yaşayan 21 yaşındaki Helin, hükümet politikaları nedeniyle yaşam koşullarının kötüleştiğini, bu nedenle muhalefete oy verdiğini, ancak muhalefetin göç veya azınlık politikalarının sorunları verimli bir şekilde çözeceğinden endişeli olduğunu söyledi.

Helin, "İktidar değişikliğinin en azından acil sorunları çözeceğine inanıyorum" dedi.

18 yaşındaki ve ilk kez oy kullanacak seçmenlerden biri olan Yusuf, bir çok ülke ekonomisinin kötü olduğunu, Covid-19 pandemisinin ve Ukrayna'daki savaşın ardından zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Yusuf, "Şu anda ülkemizi yöneten kişinin en iyi ve en uygun lider olduğunu düşünüyorum... AK Parti'ye oy vereceğim çünkü insanları rahat ettirmek için planlar yapıyorlar" dedi.