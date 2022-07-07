Sterlin 'istifa' söylemleriyle hareketlendi

07 Temmuz 2022 Perşembe, 13:51

Boris Johnson'ın istifa edeceği haberinin son dönemde yüksek enflasyon, zayıflayan ekonomi ve siyasi belirsizliklerin gölgesindeki İngiltere ekonomisinde bir nebze rahatlamaya neden olabileceği belirtiliyor.

İngiltere’nin para birimi olan sterlin dolar karşısında yüzde 0,6 artışla 1,1994’ten işlem gördü. FTSE 250 endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Credit Agricole G10 para birimleri araştırma biriminden Valentine Marinov “Döviz piyasaları, yeni liderin parti içi birliği yeniden onarmasını ve yaşam maliyetlerinin baskı yaptığı ekonomiye ilişkin etkin aksiyon almasını umuyor” değerlendirmesini yaptı.

YÜKSELİŞİN GEÇİCİ OLABİLİR

Nomura Döviz Stratejisti Jordan Rochester ise yükselişin geçici olabileceğini, yeni liderin ekonomik planı netleşmeden herşeyin belirsiz olduğunu söyledi.

Bloomberg News’a konuşan kaynaklar Başbakan Boris Johnson’ın istifa etmeyi planladığını belirtti. Başbakanlık kaynakları Johnson’ın bugün istifasını açıklayacağını duyurdu.

Sterlin/TL de bugün yüzde 1’in üzerinde primli seyrediyor.