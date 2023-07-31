Ezidiler, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti: Sivil hastanenin bombalandığı iddia edildi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:35

Güncelleme: 31.07.2023 - 14:36

Türkiye'nin, 17 Ağustos 2021'de düzenlediği hava saldırısında Irak'taki sivil bir hastaneyi hedef aldığı ve sekiz kişinin ölümüne yol açtığı iddia edidi. Iraklı ezidiler, öne sürdükleri hava saldırısı iddiası ile Türkiye'yi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na şikayet etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, hava saldırılarından sağ kurtulduğunu belirten dört davacı, Türkiye'nin, medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin 6. maddesi ile güvence altına alınan yaşam haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Hazırlanması iki yıl süren şikayet dosyasındaki iddiada, Türkiye'nin hava saldırıları sonucunda sivillerin öldürülmesini soruşturmadığı ve mağdurlara etkili çözüm yolları sunmadığı yer aldı.

Şikayet dosyasında, hastanenin tamamen sivil bir hastane olduğu vurgulanırken hastanenin yakınlarında YBŞ'ye ait bir kontrol noktası bulunduğu ancak bu noktada hiçbir silahlı birimin yer almadığı belirtildi.

İddiaya konu olan saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı 18 Ağustos 2021'de yaptığı açıklamada, hava saldırılarında "10 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü" duyurmuştu. Saldırıda bir YBŞ komutanının ve militanının öldüğü açıklanmıştı.