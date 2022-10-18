Ezra Miller komşusunun evinden alkol çalmadığını iddia etti

18 Ekim 2022 Salı, 08:34

The Flash karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Ezra Miller, komşusu Isaac Winokur'un evinden alkol çalmak ile suçlandı. Ünlü oyuncu, çıktığı Vermont Yüksek Mahkemesinde hırsızlık suçlamalarını kabul etmedi, suçsuz olduğunu iddia etti.

Winokur'un şikayeti üzerine suçlanan Miller, polise Winokur'un bir aile dostu olduğunu ve "neler olup bittiğini bilmesi gerektiğini" çünkü Miller'ın annesinin Winokur'dan önceden izin istediğini belirtti.

Ezra Miller, annesine yemek malzemeleri almak için Winokur'un evine girdiğini iddia etti. Winokur ise Miller'ı 18 yıldır tanıdığını ancak sadece davet üzerine Miller'ın evine girdiği ifade etti.



Miller'in avukatı Lisa Shelkrot, ünlü oyuncunun Vermont Yüksek Mahkemesi tarafından verilen "Ev sakinleriyle tekrar temasa geçmeme ve evlerine girmeme" şartlarını kabul ettiğini açıkladı.

Shelkrot, "Ezra'nın, devam eden zihinsel sağlık problemleri hayati bir öneme sahip. Ezra, ailesinden arkadaşlarından aldığı sevgiyi ve desteği kabul etmek istiyor" dedi.

Miller ayrıca, eve kilitli olmayan bir yan kapıdan girdiğini iddia etti.

Miller, 1 Mayıs'ta komşusu evde değilken komşusunun evine girmek ve alkol çalmak sebebiyle haneye tecavüz ve ağır hırsızlık ile suçlandı. Suçlu bulunması halinde Miller, 26 yıla kadar hapis yatabilir.