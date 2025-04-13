Facebook’ta insan kemikleri satışı: 35 dolara kaburga, 600 dolara kafatası

Yayınlanma: 13.04.2025 - 16:47

Güncelleme: 13.04.2025 - 16:47

Florida’nın Orange City kentinde yaşayan 52 yaşındaki Kymberlee Schopper, sosyal medya platformu Facebook Marketplace üzerinden insan kemikleri alıp satmakla suçlandı.

Şüpheli hakkında insan dokusu ticareti suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.

Polis yetkilileri, 21 Aralık 2023’te bir işletmenin sosyal medyada insan kalıntıları sattığına dair bir ihbar aldı. Söz konusu işletmenin isminin “Wicked Wonderland” olduğu ve Schopper’a ait olduğu öğrenildi.

KAFATASI, KABURGA, OMUR: HER PARÇA SATIŞTAYDI

Soruşturma kapsamında müfettişler, işletmenin sosyal medya hesaplarında 90 dolara kafatası parçaları, 35 dolara kaburga kemiği, 600 dolara kısmi kafatası gibi çeşitli insan kalıntılarının satışta olduğunu tespit etti.

Dükkana yapılan baskın sırasında, Schopper polis memurlarına kalıntıların gerçek insan kemikleri olduğunu ve bunları özel satıcılardan aldığını belirtti.

Ayrıca bu alım-satım işlemlerine ilişkin belgeleri olduğunu söylemesine rağmen, belgeleri polisle paylaşmadı.

BAZI KALINTILAR 500 YILDAN ESKİ

Polis raporuna göre, ele geçirilen kemiklerden bazıları arkeolojik buluntu niteliği taşıyor. Yetkililer, bir kemiğin 100 yıldan, diğerinin ise 500 yıldan daha eski olduğunu açıkladı.

Schopper, 7 bin 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Hakkındaki soruşturma ise insan kalıntılarına ilişkin yasal düzenlemeler kapsamında sürdürülüyor.

ABD’de bazı eyaletlerde insan kalıntılarının özel mülkiyete geçmesi belirli koşullarda mümkün olsa da, bu tür kalıntıların ticaretinin yapılması genellikle yasadışı kabul ediliyor.