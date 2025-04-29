Facebook'ta bir asırlık gemi batığını satın aldı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:56

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:57

İngiltere'nin Cornwall sahilleri açıklarında 1917'de bir Alman denizaltısı tarafından batırılan SS Almond Branch adlı kargo gemisinin enkazı, tam yüzyıl sonra yeni bir sahibine kavuştu.

BBC'nin haberine göre, dalış tutkunu Dom Robinson, Facebook Marketplace'te gördüğü ilanı kaçırmadı ve gemi batığını sadece 300 sterline satın aldı.

Yaklaşık 3 bin 300 ton ağırlığında ve 100 metre uzunluğundaki geminin enkazı, o tarihten bu yana denizin dibinde kalıyordu.

Çocukluğundan beri batıklara ilgi duyan ve deniz tabanında taramalar yaparak anomalileri inceleyen Robinson, su altına dalarak yeni "mülkünü" bizzat inceledi.

"İlanı gördüm, geminin ne olduğunu hemen anladım" diyen Robinson, son birkaç yılda yaklaşık 20-25 gemi batığını tanımladığını ve her bir enkazın farklı bir hikâye taşıdığını belirtti. Robinson, keşiflerini YouTube kanalında da paylaşıyor.

Robinson'ın eşi Suzi, satın alımı "tam bir para israfı" olarak nitelendirdi. Robinson, "Batığı aldığımda eşim öfkeden deliye döndü" diyerek durumu esprili bir şekilde aktardı.

Dom Robinson, batığın maddi getirisi olmasa da, geminin çanını bulmayı ve onu hatıra olarak saklamayı umuyor.

Robinson, "Eğer biri çanı bulursa, Wreck Ofisi'ne bildirmeli. Sonra bana çanı alıp almak istemediğim sorulacak. Eğer çanı bulurlarsa, kesinlikle elimi çanıma uzatmasınlar" dedi.