Facebook'tan işten çıkarma kararı! Binlerce kişi etkilenebilir
Facebook'a sahip olan Meta'nın bu hafta çarşamba günü bir duyuru yaparak planlı kesintilere başlayacağı ve işten çıkarmaların olacağı iddia edildi. Gerekçe olarak ise Meta'nın hisselerinin yüzde 70'ten fazla düşmesi gösteriliyor.
Sosyal medya devi Facebook'un tepe şirketi Meta'nın bu hafta çarşamba günü toplu işten çıkarma yapması bekleniyor.
Wall Street Journal'da yer alan habere göre bu plandan binlerce çalışan etkilenebilir. Facebook ayrıca çalışanlarından bu hafta gereksiz seyahatlar yapmamalarını istedi.
ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK TOPLU ÇIKARMA
İddiaya göre şirketin 18 yıllık tarihinde gerçekleşen ilk geniş çaplı işten çıkarma işlemi gerçekleşecek. WSJ'ye göre ayrıca; Meta'nın işten çıkarmalarla birlikte aylık giderleri en az %10 oranında azaltması hedefleniyor. Ayrıca Meta'nın bu yılki hisseleri yüzde 70'ten fazla düşerken sosyal medya platformlarının reklamları hedefleme yeteneğini kısıtladı.
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