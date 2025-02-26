Facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu uçağı, özel bir jet ile burun buruna geldi

Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:34

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:34

CNN'in haberine göre, Chicago'da iniş yapmak üzere olan Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağı, pistte daha önce iniş yapmış özel bir jetle burun buruna geldi.

Pisti pas geçmesiyle kazadan kıl payı kurtulan yolcu uçağı, daha sonra Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na indi.

New York Post'un (NYP) haberine göre, yerel saatle 06.00 sularında New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanı'ndan kalkan United Havayolları'na ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağının Las Vegas kentine inmesi planlandı.

176 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu uçak, havada 1 saat kaldıktan sonra mekanik arızadan dolayı kalkış yaptığı havalimanına geri dönerek acil iniş yaptı.

Olayda yaralanan olmadı.

ABD'nin Georgia eyaletinde, Delta Havayolları'na ait uçağın kabininin dumanla kaplanması üzerine yolcular tahliye edilmişti.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Delta Hava Yolları'na ait Boeing 717 tipi yolcu uçağının, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan sonra kabin içinde görülen "pus veya duman" nedeniyle havalimanına geri döndüğü belirtilmişti.