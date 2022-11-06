Fas'da 300 düzensiz göçmeni gözaltına aldı
Fas, İspanya'nın Ceuta kentine geçmek isteyen 300 düzensiz göçmeni gözaltına aldı
Fas'ın, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta (Sebte) kentine geçmeye çalışan 300 düzensiz göçmeni gözaltına aldığı belirtildi.
Yerel basında yer alan habere göre, güvenlik güçleri, farklı uyruklardan yüzlerce Afrikalı düzensiz göçmenin Ceuta'ya geçme girişimini başarısızlığa uğrattı.
Göçmenlerden 300'ünün gözaltına alındığı kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin, göçmenlerin Ceuta'ya ulaşmalarını engellemek için sınıra yakın bölgelerde konuşlandığı ifade edildi.
Haziran ayında da 1500 düzensiz göçmen, İspanya sınırındaki Melilla kentine geçmek için 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.
Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.
Fas hükümeti, söz konusu olayda 23 düzensiz göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüm yurtta etkili olacak!
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- 'Sözlerinin altına imzamı atarım'
- TRT'deki muhabirlik görevine son verildi iddiası
- AKP'den dikkat çeken 'HDP ziyareti' çıkışı
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- 'Burnunuzdan fitil fitil getirene kadar...'
- 'Dokunulmazlıkları kaldırılsın' çağrısı