Fas'ta Berberiler 2972 yılını kutluyor

14 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Her yıl 13 Ocak'ta "Ocak Gecesi" olarak adlandırdıkları yılbaşını kutlayan Berberiler (Amazigler), geleneksel kıyafetlerini ve hazırladıkları özel yemekleri sosyal medyadan paylaştı.

Geleneklerine uygun şekilde yüzlerce yıldır yeni yıl kutlamalarını sürdüren Berberiler, yeni yılın bolluk ve bereket getirmesi temennilerinde bulundu.

Amazig takvimine göre 2972 yılına girişi kutlayan Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını istiyor.

HÜKÜMET YETKİLİLERİ DE BERBERİ YENİ YILINI KUTLUYOR

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla Berberi yeni yılını kutladı.

Ahnuş, "Berberi takviminin 2972 yeni yılı kutlu olsun. Bu vesileyle, Fas kimliğinin ana unsurlarından Berberi diline ilişkin programın uygulanmasına yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mehdi Binsaid'in de bugün yeni yıl münasebetiyle düzenlenecek bir sergi ile konsere katılımı bekleniyor.

