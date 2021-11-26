Fatih Portakal açıkladı: BAE Prensi ile Erdoğan görüşmesindeki gizli şart
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında birçok alanda iş birliğini kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı. BAE’nin Türkiye’ye yatırım için 10 milyar dolar ayırdığı bildirildi.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yaklaşık 10 yıldır süren gerilimin ardından yılbaşında bu yana ilişkilerde yaşanan yumuşamayla birlikte başlayan normalleşme süreci kapsamında önceki gün BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü.
Ankara’nın daha önce ağır suçlamalar yönelttiği Veliaht Prensi’nin ziyareti kapsamında iki ülke arasında ekonomi ve ticaret alanında işbirliğine yönelik çok sayıda mutabakat muhtırası ve anlaşma imzalandı.
Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından anlaşmaya dair bir ayrıntı paylaştı. Portakal, yapılan anlaşma karşılığında, "Bence Şeyh’in talepleri arasında İhvan’ı bırak koşulu kesin vardır" dedi. Portakal, bu yakınlaşmayla Erdoğan'ın Rabia işaretinin de son bulduğunu ifade etti.
Portakal ayrıca, şu ifadeleri kullandı:
"Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasıyla AKP iktidarının müslüman kardeşler coşturmacası sona erdi. Bence Seyh’in talepleri arasında İhvan’ı bırak koşulu kesin vardır. Sonuçta iktidarın sıcak paraya ihtiyacı var. Peker’i de vermezler şimdilik. Mısır ve Suudilere ne verilecek acaba? BAE, Suudi yakınlaşmasıyla Erdoğan’ın Rabia işareti de son buldu. Bakalım yeni el işareti ne olacak? İlk meydan toplantısını izlemeyi iple çekiyorum."
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