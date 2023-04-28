FBI Direktörü Wray: Çin'in siber tehdidi benzersiz
FBI Direktörü Christopher Wray, Çin'in ABD'ye yönelik "en önemli tehdidi oluşturduğunu" belirterek, Çin siber tehdidinin "benzersiz" olduğunu söyledi.
FBI Direktörü Christopher Wray, Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Alt Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Çin'in ABD'ye yönelik en önemli tehdit" olduğunu savundu.
Wray, Çin'in siber tehdidinin, ABD hükümetinin karşılaştığı diğer ulusal güvenlik sorunlarıyla "benzersiz" olduğunu söyledi.
Wray, "Diğer tüm büyük uluslardan daha büyük bir bilgisayar korsanlığı programına sahipler. İnovasyonumuz, fikirlerimiz, ekonomik güvenliğimiz ve ulusal güvenliğimiz için Çin hükümetinden daha önemli bir tehdit oluşturan başka bir ülke yok. İşte bu nedenle Çin'den gelen tehditlere yönelik soruşturmaların sayısını yaklaşık %1300 arttırdık" dedi.
"ÇİN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TANIMIYOR"
Çin'in, ABD'deki "gizli" polis karakollarına değinen Wray, "Açıkçası bu çok çirkin. Çin hükümeti burada, bizim topraklarımızda bir dükkan açabileceğini ve koordine edilmemiş, onaylanmamış yasadışı kolluk kuvvetleri operasyonları yürütebileceğini düşünebilir ve ne yazık ki bu durum Çin hükümetinin hukukun üstünlüğünü hiçe saydığı ve muhalifleri tehdit ettiği, taciz ettiği ve izlediği bir modele uymaktadır" dedi.
Wray, Çin'in "siber buzdağının sadece görünen kısmını görebildiğimizi" ifade ederek, "Siber uzaydaki tek sorun Çin değil. Çin'in yanı sıra Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeler de var ve ulus devlet tehdidinin nerede bitip siber suç tehdidinin nerede başladığını ayırt etmek giderek daha da zorlaşıyor" diye konuştu.
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