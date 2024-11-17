'Felaket habercisi' nadir bir deniz balığı, ABD kıyılarına vurdu

Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:41

Güncelleme: 17.11.2024 - 10:44

ABD'de San Diego'daki California Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü, doktora öğrencilerinden birinin geçen hafta Encinitas'taki bir plajda yaklaşık 3 metre uzunluğunda kürek balığı olarak da bilinen bir “kıyamet günü balığı” keşfettiğini duyurdu.

Bu balıkların, genellikle ışığın nüfuz edemediği derin su bölgesi olan mezopelajik bölgede yaşadıkları belirtiliyor. Deprem ya da doğal afet habercisi olarak efsanevi bir üne sahip olmaları nedeniyle bu balıklar genellikle “kıyamet günü balığı” olarak anılmaktadır.

2011'de merkez üssü Japonya'nın Tohoku bölgesindeki Oshika Yarımadası'nın 72 km doğusunda, Pasifik Okyanusu'nda 9,1 büyüklüğünde gerçekleşen depremden aylar önce, Japonya sahillerinde söz konusu balığın görüldüğü belirtildi.

Bu yıl Kaliforniya'da, ikinci kez “kıyamet günü balığı” bulundu. Balıkların, 1901 yılından bu yana Kaliforniya'da sadece 20 kez kıyıya vurduğu biliniyor.

Scripps Deniz Omurgalıları Koleksiyon Müdürü Ben Frable, “Önceki kürek balığında olduğu gibi, bu örnek ve ondan alınan numuneler bize kürek balıklarının biyolojisi, anatomisi, genomiği ve yaşam öyküsü hakkında çok şey söyleyebilecek” dedi.

Bölgede ilk olarak Ağustos ayında bir kürek balığı bulunmuştu. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda ve 30 kg'dan daha ağırdı. Bilim insanları balığın neden karaya vurduğunu bilmiyorlardı, ancak bunun genellikle yaralanma, hastalık ve yönelim bozukluğunun bir işareti olduğu düşünülüyordu.

2013 yılında iki kürek balığı Kaliforniya sahillerine vurduğunda, bilim insanları bu balıkların depremden günler ya da haftalar önce deniz dibinde meydana gelen sismik hareketlilik sonucu ölmüş olabileceğini söyledi. Bir başka olasılık da depremden önce büyük miktarlarda karbon monoksit gazının salınmasıdır ki, bu da kürek balıklarını ve diğer derin deniz canlılarını etkileyebilir.