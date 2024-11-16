ABD'de siyahlara gönderilen ırkçı içerikli sms ve e-postalarda ne yazıyor?

Yayınlanma: 16.11.2024 - 11:24

Güncelleme: 16.11.2024 - 12:05

ABD seçimlerinin hemen ardından çocuklar, üniversite öğrencileri ve çalışan profesyoneller, tanınmayan telefon numaralarından ırkçı içeriğe sahip toplu mesajlar aldılar. Ülkenin acı dolu, bağnaz geçmişini anımsatan nefret dolu söylemler New York'tan California'ya kadar en az 30 eyalette ve Columbia Bölgesi'nde rapor edildi.

Federal yetkililer, ülke genelinde Siyahlara gönderilen ve köleliğe atıfta bulunarak “en yakın plantasyonda pamuk toplamak üzere seçildiklerini” söyleyen ırkçı mesajların kaynağını bulmaya çalışıyor. Mesajda şu ifadelerin yer aldığı görülüyor:

Selamlar... 11/07/2024 tarihinden itibaren en yakın plantasyonda pamuk toplamak üzere seçildin. Lütfen sabah 8'de eşyalarınla birlikte hazır ol! İdari köle yakalayıcılarımız seni kahverengi bir minibüsle alacaklar, plantasyona girdiğinde aranmaya hazır ol. 7 numaralı plantasyon grubundasın.

ABD çapında Siyahların haklarını savunan bir sivil toplum örgütü olan NAACP CEO'su Derrick Johnson, “Tarihsel olarak nefreti kucaklayan ve zaman zaman teşvik eden bir başkan seçmenin talihsiz gerçekliği gözlerimizin önünde ortaya çıkıyor” dedi.

Johnson, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu mesajlar, Salı günkü seçim sonuçlarının ardından birçoğumuzun hissettiği korku alevlerini körüklemek ve nefreti yaymak için artık kendilerini cesaretli hisseden ülke çapındaki ırkçı grupların aşağılık ve iğrenç söylemlerinde endişe verici bir artışı temsil ediyor.”

FBI'DAN AÇIKLAMA

FBI, ABD'nin birçok eyaletinde yetişkin ve çocuk birçok siyahi kişiye gönderilen ırkçı içerikli mesajların incelenme sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, “Ülkenin dört bir yanındaki Afro-Amerikan ve Siyah topluluklara gönderilen saldırgan ve ırkçı kısa mesajların farkındayız ve konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve diğer federal makamlarla temas halindeyiz. Mesajlar birbirinin aynısı değildir ve kullandıkları dil de farklılık göstermektedir. Mesajların e-posta iletişimi yoluyla alındığı da bildirilmiştir. Bildirilen tüm olayları değerlendiriyor ve Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Bölümü ile irtibata geçiyoruz” denildi.

ALICILARA "İSİMLERİYLE" HİTAP EDİYOR

CNN'le paylaşılan ve sosyal medyada yer alan metinlerin ekran görüntülerinde, ırkçı mesajların alıcılara isimleriyle hitap edildiği görülüyor.

Kuzey Carolina Üniversitesi Charlotte Kampüsü'nde yazılım ve bilgi hizmetleri alanında yardımcı doçent olan Cori Faklaris, Associated Press'e yaptığı açıklamada, göndericilerin muhtemelen çevrimiçi satın alma yoluyla kişisel verileri topladığını ve daha sonra demografik bilgilere ulaşmak için bu ve diğer verileri işleyerek mesajları gönderdiğini" söyledi.