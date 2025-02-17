Ferrari ile hız tutkusu evin duvarında bitti: Ölümden kıl payı kurtuldu

Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:21

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:22

Brezilya’da aşırı hız kazaya yol açtı.

Sao Paulo şehrinde Ferrari bayisinin bir çalışanı olduğu öğrenilen genç sürücü, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği 20 milyon değerindeki aynı marka araçla eve çarptı.

Yaşlı bir yayayı kıl payı teğet geçen 296 GTB model aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sarı Ferrari’nin hurdaya döndüğü ve araçtan dumanlar çıktığı görüldü.