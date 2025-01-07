Bentley, Ferrari ve Lamborghini satışlarında rekor serisi!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:32

Güncelleme: 07.01.2025 - 12:32

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, son iki yılda Bentley, Ferrari ve Lamborghini satışlarında rekor görüldü. 2023 ve 2024 yıllarında üç lüks otomobil markasında toplam satış adedi 83 oldu. Yüksek artış ise dikkat çekti.

Türkiye'de otomotiv satışları 2024 yılında rekor seviyeye ularşırken en dikkat çekici olan unsurlardan biri de lüks otomobil satışlarındaki rekorun yenilenmesi oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında ultra lüks olarak tabir edilen otomobil markaları Bentley, Ferrari ve Lamborghini’nin Türkiye’deki satışları yüzde 63 arttı ve toplamda 83 adet oldu.

REKOR DEVAM ETTİ

2023 yılında da bu üç markanın toplam satışları 83 olurken bu yıl da sayı değişmedi.

Son 10 yıla bakıldığında ise bu üç markanın satışlarının en düşük olduğu dönem 2018 yılı olurken, 2018'te üç markanın toplam satış adedi 31'di. 2022 yılında toplam satışlar 51 olurken, 2023’te yüzde 63 artış görüldü ve 2024'te de aynı satış adedine ulaşıldı.

2024'te üç marka içinde en yüksek satış 37 adet ile Bentley'deyken 24 adet Ferrari, 22 adet de Lamborghini satıldı.