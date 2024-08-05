Festival ülkesinden iki madalyalı şampiyona büyük jest: Ev, nakit ve sonsuz makarna

Yayınlanma: 05.08.2024 - 15:12

Güncelleme: 05.08.2024 - 15:13

Filipinli jimnastikçi Carlos Yulo’nun Paris 2024 Olimpiyatları’nda kazandığı tarihi çift altın madalya, Filipinler genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. İş dünyası, atlet Yulo’yu nakit para, yeni bir ev ve ömür boyu makarna gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

TARİHİ BAŞARI

Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos, Yulo'nun cumartesi günü artistik jimnastik yer hareketlerinde altın madalya kazanmasının ardından Filipinler'in "tarihe tanıklık ettiğini" belirtti.

Yulo, bu başarısıyla artistik jimnastikte altın madalya kazanan ilk Filipinli erkek oldu. Aynı zamanda ülke tarihinde altın madalya kazanan ikinci sporcu oldu.

Pazar günü de atlama masasında altın madalya kazanarak tek bir olimpiyatta iki altın madalya kazanan ilk Filipinli sporcu oldu.

Cumhurbaşkanı Marcos, "Seninle ne kadar gurur duyduğumuzu kelimelerle ifade edemeyiz. Dünyanın dört bir yanındaki Filipinliler, seni alkışlamak ve desteklemek için bir araya geldi" dedi.

Yulo'ya, devleti tarafından üç milyon Filipin pesosu (yaklaşık 5 milyon 63 bin TL) ve bir madalya verilecek. Ayrıca, sporculara teşvikler içeren ayrı bir yasa kapsamında 10 milyon peso (5 milyon 759 bin TL) alacak.

ÖZEL SEKTÖRDEN HEDİYE YAĞMURU

Büyük ve küçük özel sektör şirketleri, başkent bölgesinde 24 milyon peso (13 milyon 823 bin TL) değerinde tam donanımlı iki yatak odalı bir daire gibi birçok hediye açıkladı.

Yulo’ya çeşitli zincir restoranlar tarafından ömür boyu ücretsiz açık büfe, fırında makarnalı peynir ve ızgara tavuk ikram edildi.

Bir otomobil aydınlatma uzmanı, aracına ücretsiz far ve sis farı seti hediye etti. 24 yaşındaki Yulo'ya bir düğün fotoğrafçısı, evlendiğinde ücretsiz hizmet sözü verdi ve başka bir işletme ona ömür boyu telefon kılıfı tedarik edeceğini duyurdu.

Yulo’ya kahve ve limonata zincirine ve bir güzellik kliniğine sahip bir işletmeden 10 milyon (5 milyon 759 bin TL) değerinde bir marka elçiliği sözleşmesi teklif edildi sosyal medyada duyuruldu.

OLİMPİYAT BÖYLE KUTLANIR

Ülke çapında kutlamalar, Yulo’nun ismiyle adeta özdeşleşti.

Yulo ile aynı ismi paylaşanlar da kutlamaların tadını çıkardı. Kafeler ve restoranlar, Carlos’un yanı sıra sporcunun diğer isimleri Caloy ve Edriel, isimlerini taşıyanlara ücretsiz yemek veya içecek sundu.

Bir konser salonu ise hafta sonu boyunca adı C harfi ile başlayanlara ücretsiz giriş imkanı sağladı.