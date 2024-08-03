Filipinler’de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler’de merkez üssü Mindanao adası açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:46
Filipinler’de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Abone Ol google-news

Filipinler’de sabah saatlerinde sarsıntı yaşandı. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Mindanao adası açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yerel saat ile 06.20’de 9 kilometre derinlikte kaydedilen ve kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından tsunami riski oluşmadı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından büyüklükleri 5,5’i bulan çok sayıda artçı deprem meydana gelirken, PHIVOLCS yeni artçı depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.


Filipinler haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

Tayvan ve Filipinler'i vuran Gaemi Tayfunu, Çin'e ilerliyor

Tayvan ve Filipinler'i vuran Gaemi Tayfunu, Çin'e ilerliyor
Filipinler'de milyonlarca litre akaryakıt taşıyan bir tanker battı

Filipinler'de milyonlarca litre akaryakıt taşıyan bir tanker battı
Filipinler ile Singapur, savunma alanında iş birliğini geliştirme kararı aldı

Filipinler ile Singapur, savunma alanında iş birliğini geliştirme kararı aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler