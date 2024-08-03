Filipinler’de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler’de merkez üssü Mindanao adası açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler’de sabah saatlerinde sarsıntı yaşandı. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Mindanao adası açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Yerel saat ile 06.20’de 9 kilometre derinlikte kaydedilen ve kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından tsunami riski oluşmadı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından büyüklükleri 5,5’i bulan çok sayıda artçı deprem meydana gelirken, PHIVOLCS yeni artçı depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.
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