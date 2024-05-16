Fico suikastından sonra Vucic'e tehdit: Gözaltına alındı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'e de sosyal medya üzerinden tehdit yöneltildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 13:10
Fico suikastından sonra Vucic'e tehdit: Gözaltına alındı
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Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikastın yarattığı şok sürerken Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic, "Sıra sende" mesajıyla tehdit edildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Sırbistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde ikamet eden bir şahsın Vucic'e yönelttiği tehdidin ardından gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık, Dragan Mijatovic adlı zanlının 48 saat nezarethanede tutulacağını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Robert Fico'ya yönelik saldırı sonrası şok olduğunu ve Slovakya Başbakanı'nın sağlığı için dua ettiğini söylemişti.

Rusya'yla yakın bağlara sahip olan Vucic'in çok sık tehditler aldığı biliniyor.


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