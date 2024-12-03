Fidan Esad'ı, Arakçi İsrail'i işaret etti

Yayınlanma: 03.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 07:27

Bölgesel tur kapsamında önceki gün Şam’da Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmesinde hükümete desteğini ifade eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün son gelişmeleri görüşmek üzere Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Fidan, ranlı mevkidaşının aksine Suriye’deki olayları “herhangi bir dış müdahale” ile açıklamaya çalışmanın bu aşamada yanlış olduğunu belirtti. Fidan, “Bu, Suriye ile ilgili gerçekleri anlamak istemeyenlerin sığındığı bir sığınaktır. stana süreci sahadaki sıcak ve yoğun çatışmaların durmasını sağlamıştı. Böylece rejimin muhalefetle siyasi alanda angajmanlarını ilerletilmesini hedeflemişti. Muhalefetin meşru taleplerinin göz ardı edilmesi ve rejimin siyasi sürece samimi biçimde dahil olmaması bir hataydı” dedi.

Fidan, “Son olarak sivillere yönelik kapsamlı saldırılar gerçekleştirmesi iç savaşı yeniden alevlendirdi. Bu konuda uyarılarımızı defalarca yapmıştık. Son gelişmeler Şam’ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini gösteriyor. Türkiye gereken tüm katkıyı sağlamaya hazırdır” diyerek yakın zamanda stana sürecini toplayacaklarını bildirdi.

Arakçi ise “Suriye’deki terör gruplarının ABD ve İsrail ile ilişkileri” olduğunu söyledi. “Siyonist rejimin, bu gerilimin çıkmasındaki rolünü göz ardı etmek büyük hata olur” diyen Arakçi, “Komşu ülkeler olarak etkili ve hızlı girişimlerde bulunup Suriye’de güvenlik ve istikrarın zedelenmesini engellememiz gerekiyor. ran olarak Suriye halkına, ordusuna ve hükümetine kesin desteğimizi sunuyoruz” dedi.