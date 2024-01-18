Fidan'dan Pakistan ve İran adımı: Mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmelere ilişkin telefonda konuştu.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 13:22
Fidan'dan Pakistan ve İran adımı: Mevkidaşları ile görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede Fidan, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Jilani ve Abdullahiyan da gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.


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