Fidan'dan Pakistan ve İran adımı: Mevkidaşları ile görüştü

Yayınlanma: 18.01.2024 - 13:22

Güncelleme: 18.01.2024 - 13:22

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede Fidan, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Jilani ve Abdullahiyan da gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.