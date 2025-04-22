Filipinler açıklarında şiddetli deprem
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün güneydeki Mindanao'daki Pondaguitan bölgesinin 269 kilometre açıklarında ve Talaud Adaları yakınlarında olduğunu duyurdu.
Yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
Etiketler: #Filipinler #deprem
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