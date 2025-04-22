Filipinler açıklarında şiddetli deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler açıklarında şiddetli deprem
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 14:44

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün güneydeki Mindanao'daki Pondaguitan bölgesinin 269 kilometre açıklarında ve Talaud Adaları yakınlarında olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.


Etiketler: #Filipinler #deprem

İlgili Haberler

Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte tutuklandı

Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte tutuklandı
Filipinler mutfağının tavuk çeşnisi: Tavuk adobo tarifi

Filipinler mutfağının tavuk çeşnisi: Tavuk adobo tarifi
Filipinler'de helikopter düştü: Pilot hayatını kaybetti

Filipinler'de helikopter düştü: Pilot hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler