İran'da hastanın midesinden 450 parça metal çıkarıldı
İran'da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 36 yaşındaki bir adamın midesinden 450 parça metal çıkarıldı.
İran'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 450 parça metal çıkarıldı.
36 yaşındaki adamın midesinden çıkarılan metallerin toplam 3 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Muhtedi, "Bir hastanın midesinden ameliyatla yaklaşık 3 kilogram ağırlığında çivi, somun, cıvata gibi materyallerden oluşan 450 parça metal eşya çıkarıldı" dedi.
İranlı doktor, 36 yaşındaki hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.
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