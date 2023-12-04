Filipinler'de 3. günde 3. deprem: 6,9 büyüklüğünde

Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:20

Güncelleme: 04.12.2023 - 09:20

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin 30,5 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

7 VE 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER OLMUŞTU

Dün, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Mindanao Adası'nın doğu açıklarında 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurmuştu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.

Bir önceki gün ise, Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı.

Afet Zararlarını Azaltma Kurumu Başkanı Shieldon Isidoro, depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere artçı sarsıntılar gerçekleşmişti.