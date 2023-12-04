Filipinler'de 3. günde 3. deprem: 6,9 büyüklüğünde
Filipinler'in Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin 30,5 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.
7 VE 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER OLMUŞTU
Dün, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Mindanao Adası'nın doğu açıklarında 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurmuştu.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.
Bir önceki gün ise, Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı.
Afet Zararlarını Azaltma Kurumu Başkanı Shieldon Isidoro, depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.
Depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere artçı sarsıntılar gerçekleşmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- İlk adayını ilan etti
- Erdoğan'la Herzog aynı karede...
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Balyalı, iddiaları verilerle yalanlandı!
- AKP'den açıklama geldi
- Erzan'ın 'korktuğu kişi' konuştu