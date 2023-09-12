AFAD olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçeyi paylaştı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:31

Güncelleme: 12.09.2023 - 13:32

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde büyük felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli art arda depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. Meydana gelen deprem sonrasında on binlerce yurttaş hayatını kaybederken, şehirler de adeta yok oldu.

Depremde yıkılan ve hasar alan yapılar için çalışmalar hızla devam ediyor. Ancak uzun zamandır bir büyük deprem de megakent İstanbul için bekleniyor.

ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNE GÖRE BELİRLENDİ

Uzmanlar İstanbul için uyarı üzerine uyarı verirken, beklenen büyük depremde en riskli ilçeler paylaşıldı.

AFAD kaynağıyla paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktarıldı.

İşte en riskli 15 ilçe...