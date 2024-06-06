Filipinler'de balıkçı teknesinde patlama: 6 ölü
Filipinler'in Cebu kenti açıklarında bir balıkçı teknesinin motorundaki arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Bölgedeki sahil güvenlik ekiplerinin açıklamasına göre, Cebu'nun Naga bölgesi açıklarında balıkçı teknesinin motoru arızalandı.
Arıza kaynaklı patlama nedeniyle alev alan teknedeki 12 kişiden 6'sı hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın sahil güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü.
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