Filipinler'de korkutan deprem

20 Şubat 2022 Pazar, 22:56

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS); Filipinler’in ikinci en büyük adası olan Mindanao’da bulunan Davao Oriental eyaletinde yer alan Governor Generoso kenti açıklarında 71 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.

