Son Dakika: Muğla açıklarında korkutan deprem

Son dakika gelişmesi... Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma, 19:29
Son Dakika: Muğla açıklarında korkutan deprem
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 19.08'de meydana gelen deprem 11.91 km derinlikte oluştu.


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