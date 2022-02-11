Son Dakika: Muğla açıklarında korkutan deprem
Son dakika gelişmesi... Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 19.08'de meydana gelen deprem 11.91 km derinlikte oluştu.
#DEPREM: Gökova Körfezi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 19.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 11, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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