Filipinler'deki feribot yangınında can kaybı 31'e yükseldi
Filipinler'de seyir halindeki bir feribotta çıkan yangında can kaybı sayısının 31'e yükseldiği bildirildi.
Filipinler'de Mindanao Adası'ndan Jolo Adası'na giden The Lady Mary Joy 3 isimli feribotta çıkan yangında can kaybı artıyor.
Basilan Valisi Jim Hataman kazanın ardından yaptığı açıklamada, gemide 250 yolcunun bulunduğunu ve 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Hataman,yanan gemiden 23 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyleyerek, kayıp 7 yolcu içinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Hataman feribotun Basilan sahiline çekildiğini söyleyerek, "Birçok insan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan-Destici görüşmesi sonra erdi
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- Uzlaşma için son saatler
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'ndan açıklama
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Orkun Kökçü kimdir, nereli, kaç yaşında?