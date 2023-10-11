Filistin asıllı süper model Gigi Hadid sessizliğini bozdu

Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:09

Güncelleme: 11.10.2023 - 12:09

Babası 1948'de Filistin'in Nasıra kentinde doğan dünyaca ünlü model Gigi Hadid, İsrail ve Filisti arasında yaşanan gerginliğie ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasını sosyal medya hesabından yapan 28 yaşındaki Gigi Hadid, “Filistinlilerin mücadelesine karşı derin bir empati ve üzüntü duyuyorum. Filistinliler için umutlarım ve hayallerim olsa da, bunların hiçbiri bir tek Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor” ifadesinde bulundu.

Masum insanların terör saldırısında katledilmesini kınayan Gigi Hadid, Filistinli ve Yahudi arkadaşlarına destek gönderdi.

Hadid, “Düşüncelerim bu haksız trajediden etkilenen herkesle ve bu çatışmanın yok ettiği masum canlarla… Ki bunların çoğu sadece birer çocuk” dedi.

Gigi Hadid Filistinlilerin özgürlük mücadelesine ve işgal altındaki yaşamlarına karşı “her gün taşıdığım bir sorumluluk” diyerek büyük bir üzüntü duyduğunu belirtirken Yahudi dostlarına da seslendi:

“Daha önce de yaptığım gibi, Yahudi dostlarıma karşı da bunu açıkça ifade etme sorumluluğu hissediyorum. Filistinliler için umutlarım ve hayallerim olsa da, bunların hiçbiri bir Yahudi'nin zarar görmesini içermiyor. Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketi ile uyumlu değildir ve bu harekete hiçbir faydası yoktur”

Filistinli ya da İsrailli hiçbir masum sivilin hayatını kaybetmeyi hak etmediğini belirten Gigi Hadid, Filistin yanlısı olmanın Antisemitik olmak anlamına geldiği şeklindeki yanlış düşüncenin sürdürülmesine “Bugün hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle başsağlığı dileklerimi paylaşırken acı çekiyorsanız, size sevgimi ve gücümü gönderiyorum. Her kim ve her nerede olursanız olun” sözleriyle karşı çıktı.

Ünlü model, Instagram'da yaptığı açıklamayı "Milliyeti, dini kökeni veya nerede doğduğu fark etmeksizin herkesin temel insan hakları, güvenlik ve adil muameleyi hak ettiğinin altını çizerken paylaşımını “Sözlerimin asla yeterli olmayacağını ya da pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama masum hayatların güvenliği için her zaman dua ediyorum” diyerek bitirdi.

Filistin meselesi konusunda ablası Gigi’den çok daha fazla paylaşım yapan Bella Hadid ise henüz son yaşananlarla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.