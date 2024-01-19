Filistin direnişinin sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldürüldü

Filistin'de İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürüldü.

AA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 18:08
Filistin direnişinin sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldürüldü
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Durra ailesinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evlerini bombaladı.

Saldırıda 2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi Ahmed ed-Durra öldürüldü.

'KARDEŞİN MUHAMMED'E SELAM SÖYLE'

Durra'nın annesi Amal, yerel basına yaptığı açıklamada, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. İsrail tüm çocuklarımızı katletti. Allah onlardan intikamımızı alsın" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ahmed'in babası Cemal ed-Durra, İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı.

KARDEŞLERİNİ DE KAYBETTİ

Baba Durra, İsrail'in 10 Ekim'de kardeşlerinin evlerini bombaladığını, iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü belirtmişti.

İsrail'in çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, "Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra'dır. Muhammed'in kanı hala akıyor" demişti.

SIĞINDIĞI DUVARIN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ...

Muhammed Durra (12), 30 Eylül 2000 tarihinde patlak veren 2'nci İntifada sırasında meydana gelen olaylarda, İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalmıştı.

Durra'nın babasıyla sığındığı duvarın önünde vurulduğu an France 2 televizyonu tarafından saniye saniye görüntülenmişti.


filistin Muhammed Durra kardeşi

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