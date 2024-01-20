Gerilim sonrası İran harekete geçti: Hava savunma tatbikatı düzenlendi

İran, hava savunma sistemlerinin kullanıldığı ortak hava savunma tatbikatı düzenledi.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 08:24
Gerilim sonrası İran harekete geçti: Hava savunma tatbikatı düzenlendi
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İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Hava Kuvvetleri ile Devrim Muhafızları Ordusunun katılımıyla "Velayet Gökyüzü Savunucuları 1402" isimli ortak hava savunma tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta, insansız hava araçları saldırısına karşı savunmaya ilişkin keşif, tespit, önleme, saldırı ve imha süreçleri canlandırıldı.

Hava savunma tatbikatı sözcüsü Tuğgeneral Abbas Ferecpur, ülkenin hava savunma ağının kontrolü ile taktik ve hava savunma eylemlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ferecpur, tatbikatta, nükleer merkezlerin yanı sıra limanlar, rafineriler ve ülke için hayati öneme sahip ekonomik ve ticari merkezlerin savunulmasına yönelik senaryoların canlandırıldığını aktardı.

Söz konusu tatbikatta, ülkede üretilen yeni nesil teçhizatın da test edilip değerlendirildiğini anlatan Ferecpur, tatbikat düzenlemenin yeni teçhizatları doğru bir şekilde değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

Perşembe günü başlayan iki günlük tatbikat sona erdi.

Tatbikatın, İran’ın, Suriye, Irak ve Pakistan topraklarındaki bazı hedeflere, Pakistan’ın da İran topraklarındaki bir hedefe insansız hava araçları ve füzelerle saldırı düzenlemesinin ardından yapılması dikkati çekti.


İran İran Devrim Muhafızları

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