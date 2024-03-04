Günler karıştı: İki çocuk babası adam 'kısır' kaldı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 17:02

Güncelleme: 04.03.2024 - 17:02

41 yaşındaki Jorge Base, günü Arjantin’deki Florencio Diaz devlet hastanesinde, kolesistektomi olarak da adlandırılan safra kesesi alma ameliyatı için bıçak altına yattı.

Fakat iddiaya göre hastane yönetimi, Jorge’nin safra kesesi alma ameliyatını, erkek cinsel organındaki sperm yollarının kesilmesi yoluyla yapılan kalıcı bir doğum kontrol yöntemi olan vasektomi (kısırlaştırma) ameliyatıyla karıştırdı. Yapılan vasektomi sonucu Jorge, kalıcı olarak "kısır" kaldı.

GÜNLER KARIŞTI

Aslında Jorge'nin haftalar önce planlanan safra kesesi ameliyatı, başlangıçta 27 Şubat Salı gününe alınmış, ancak son dakikada bir sonraki güne ertelenmişti.

Öfkeli mağdur Jorge’nin avukatı Diego Larrey, hastanenin safra kesesi ameliyatlarını genellikle Salı günleri, kısırlaştırma ameliyatlarının ise Çarşamba günleri yaptığını açıkladı. Bu durumun, doktorlar için bir kafa karışıklığına neden olduğu düşünülüyor.

Jorge, yanlışlıkla yapılan kısırlaştırma sonucu üçüncü kez baba olmanın ve eşiyle birlikte hayalini kurdukları kız çocuğunu yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.

“YAPTIKLARININ DÖNÜŞÜ YOK”

Basına öfkesini bildiren Jorge, doktorlarının ona "başka bir çocuk sahibi olması için suni döllenmeyi düşünmesi gerektiğini” söyledi.

Jorge, çaresizliğini dile getirdi:

"Yaptıklarının geri dönüşü yok. Kafamda sayılamayacak kadar çok soru var. Böyle bir ihmal ve bu kadar büyük bir hata, benim için açıklanamaz"

Kısırlaştırmadan sonra, aynı gün safra kesesi ameliyatı geçiren Jorge, hastanedeki doktorların kendisine kısırlaştırmanın kalıcı olduğunu ve düzeltilemeyeceğini açıkladığını iddia ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşadığı talihsizliği anlatan perişan baba şunları söyledi:

"Kimseyi suçlamak gibi bir niyetim yok,ve suçlu aramaya da çalışmıyorum. Tek istediğim, durumuma bir çözüm bulunması, doktorlar ise bana olayı büyütmememi ve üstesinden gelmemi söylüyorlar. Yaptıkları hatayı hiç kimse üstlenmedi. Bunun yerine bana yaşım ve sperm kanalının boyutu nedeniyle düzeltme ameliyatının artık mümkün olmadığını açıkladılar. Bu karışıklık çok garip, çünkü safra kesesi sorunu, tıbbı dosyam boyunca açıkça belirtilmişti. Tek yapmaları gereken, dosyamı okumaktı"

Hastanenin farklı ameliyat odalarındaki ameliyatların sırasına ilişkin idari prosedürlerdeki bir sorunun, hataya neden olduğu düşünülüyor. Arjantin Federal Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.