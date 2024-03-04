Dondurulmuş balıklarda yakalandı: 1,3 ton uyuşturucu

Portekiz'de dondurulmuş balıkların içine gizlenmiş 1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı. Polis, yaşları 25 ila 59 arasında değişen yedi şüpheliyi gözaltına aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:35
Dondurulmuş balıklarda yakalandı: 1,3 ton uyuşturucu
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Portekiz polisi, Avrupa'ya dağıtılmak üzere Ekvador'dan yola çıkan ve dondurulmuş balıkların içine gizlenen 1,3 tonun üzerinde kokaini ele geçirdi. Polisin açıklamasına göre, farklı ülke vatandaşı yedi şüpheli erkek gözaltına alındı.

8 ATEŞLİ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ, 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Lizbon Limanı'na getirilen kokain, 'Mürekkep Balığı Operasyonu' kapsamında yapılan aramalar kapsamında ele geçirildi. Yapılan aramalarda sekiz ateşli silah, çeşitli belge ve nesnelere de el konuldu. Portekiz'in batısındaki bir depoda yakalanan uyuşturucu madde, plastiğe sarılan ve karton kutuların içine konulan dondurulmuş balıkların içinde bulundu. Kokainin balıkların içine saklanmasının tespit edilmesini 'son derece zorlaştırdığı' belirtildi. Polis, uyuşturucuyu çıkarmak için balıkların tamamen imha edilmek durumunda kaldığı bilgisini verdi. 

ŞÜPHELİLER, HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gözaltına alınan kişilerin yaşlarının 26 ila 59 arasında değiştiği ve organize suç örgütüne mensup olduklarından şüphelenildiği ifade edildi. Örgütün Latin Amerika'dan büyük miktarlarda uyuşturucuyu Avrupa ülkelerinde dağıtmakla suçlandığı belirtilirken, polis, gözaltına alınan şüphelilerin hangi ülke vatandaşı olduğu hakkında bilgi vermedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelilerin hakim karşısına çıkması bekleniyor. 


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