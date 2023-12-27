Filistin: 'İsrail, naaşlardan organ çalıyor'

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistinlilerin cenazelerinin kaçırılması ve organlarının çalınmasına ilişkin bağımsız uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldı.

AA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:24
Filistin: 'İsrail, naaşlardan organ çalıyor'
Abone Ol google-news

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistinlilerin cenazelerinin kaçırılması ve organlarının çalınmasına ilişkin bağımsız uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara harekatından sonra öldürülen ve el konulan 80 Filistinliye ait cenazenin 'onurunun hiçe sayıldığı' ifade edildi.

"YÜZ HATLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞİŞTİ"

Cenazelerin Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün teslim alındığı hatırlatılan açıklamada, "Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir" ifadesine yer verildi.


filistin israil organ

İlgili Haberler

İsrail'de kahve boykotu: Türk bayrağı yerine İsrail bayrağı

İsrail'de kahve boykotu: Türk bayrağı yerine İsrail bayrağı
Tesla fabrikasında korkunç olay: Robotlar ve insanlar arasında ilk kan

Tesla fabrikasında korkunç olay: Robotlar ve insanlar arasında ilk kan
Uzmanlar uyardı: 'Yapay zekaya sırlarınızı anlatmayın'

Uzmanlar uyardı: 'Yapay zekaya sırlarınızı anlatmayın'

En Çok Okunan Haberler