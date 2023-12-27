Filistin: 'İsrail, naaşlardan organ çalıyor'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:24

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:25

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistinlilerin cenazelerinin kaçırılması ve organlarının çalınmasına ilişkin bağımsız uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara harekatından sonra öldürülen ve el konulan 80 Filistinliye ait cenazenin 'onurunun hiçe sayıldığı' ifade edildi.

"YÜZ HATLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞİŞTİ"

Cenazelerin Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün teslim alındığı hatırlatılan açıklamada, "Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir" ifadesine yer verildi.