Uzmanlar uyardı: 'Yapay zekaya sırlarınızı anlatmayın'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 17:07

Güncelleme: 26.12.2023 - 17:07

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde Yapay Zeka Profesörü olan Mike Wooldridge, yapay zekaya "sırların ifşa edilmesine" karşı uyarıda bulundu. Profesör Wooldridge, işle ilgili şikâyetlerin ya da siyasi tercihlerin yapay zekâ robotlarına aktarılmasının daha sonra insanlar için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

The Guardian'ın haberine göre Profesör Wooldridge, yapay zeka araçları tarafından paylaşılan her şeyin bu araçların ve robotların gelecekteki versiyonlarını geliştirmek için kullanıldığını, dolayısıyla özel bilgilerin ya da mahrem konuşmaların yapay zeka sohbet robotlarıyla paylaşılmasının "son derece mantıksız" olacağını söyledi.

Teknolojinin kullanıcılara "duymak istediklerini söylediğini" belirten yapay zeka uzmanı, kullanıcıların "yorumlarına düşünülmüş bir yanıt beklemeleri" gerektiğini vurguladı. Yapay zekanın insanlar gibi bilinç kazanıp kazanamayacağı sorusunu Daily Mail'e değerlendiren Profesör Wooldridge, "insanların yapay zekada bilinç aramaya programlandığını, ancak bunun nafile bir çaba olduğunu" söyledi. Wooldridge, "Empati ya da sempati yok" dedi.

Teknolojinin bunun için çalışmadığını açıklayan Wooldridge şunları söyledi: "Ve en önemlisi, hiçbir şey deneyimlemiyor. Bu teknoloji esasen size duymak istediklerinizi söylemeye çalışmak üzere tasarlanmıştır. Yaptığı şey de tam olarak bu" ifadesinde bulundu.

"ChatGPT'ye yazdığınız her şeyin doğrudan ChatGPT'nin gelecekteki sürümlerine yükleneceğini varsaymalısınız" diyen YZ uzmanı, YZ modellerinin mevcut işleyişi göz önüne alındığında, bir zamanlar sistemlerine girdiğiniz bilgileri veya verileri geri almanın neredeyse imkansız olduğunu da sözlerine ekledi.