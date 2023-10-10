Filistin'den acil gıda ve tıbbi malzeme yardımı çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne elektrik ve suyu kesmesinin ardından acil gıda ve tıbbi malzeme girişi sağlanmasını istedi.

AA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:21
Filistin'den acil gıda ve tıbbi malzeme yardımı çağrısı
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetimi, bu yıkıcı savaşı, akan kanı ve zorla yerinden edilmeleri durdurmak için tüm dünya liderleriyle yoğun temaslar kurdu ve kurmaya devam ediyor. " ifadelerine yer verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana tüm sınır kapılarını kapattığına işaret eden Şeyh, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne acilen gıda ve tıbbi malzeme girişi sağlanmasını talep ettiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını, bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz da dün yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne su akışının kesildiğini açıklamıştı.


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