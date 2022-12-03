Filistin'den BM'ye çağrı: Tam üyelik statüsü verilsin

03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:11

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" programına Zoom üzerinden katıldı.

BM üyesi ülkelere, Filistin'e tam üyelik statüsü verilmesini destekleme çağrısı yapan Iştiyye, Birleşmiş Milletler'den, Orta Doğu'da barış için girişimde bulunmasını, bu konuyu BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine almasını ve İsrail ordusu ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını dizginlemesini istedi.

Programa Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi temsilen katılan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Saade eş-Şami de konuşmasında, "başka ülkelerde hak ihlali olduğunda süper güçler harekete geçerken, Filistin halkının haklarının her gün çiğnenmesine kimsenin ses çıkarmadığını" belirtti.

Filistin halkının hala adalet ve barış için çabaladığını belirten ESCWA İcra Sekreteri Rola Dashti de, "Filistin halkı, adaletin tesis edilmesi ve bir lütuf olarak değil hakkın yerini bulması ve uluslararası hukukun uygulanması bağlamında var olması gereken haklarını geri kazanmak için halen mücadele ediyor" ifadesini kullandı.

Dashti, Filistin halkının, İsrail'in sistematik ihlallerinin durması yönünde alınan uluslararası kararlara rağmen, işgal, yerleşim birimlerinin genişletilmesi, ayrımcılık, toprak müsaderesi ve yaşadıkları yerlerden sürülme gibi uygulamalarla karşılaştığını dile getirdi.