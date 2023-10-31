Filistin’e çıplak destek
İtalya’da düzenlenen LGBT gösterisinde bir kişi soyunarak Filistin’e destek mesajı verdi.
İtalya’da, LGBT gösterisi sırasında Filistin’e destek vermek isteyen iki kişi tüm dikkatleri üzerlerine topladı.
The Cranberries’in Zombie şarkısı eşliğinde soyunan bir kişi içine bağladığı Filistin bayrağını çıkararak salladı.
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