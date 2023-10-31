Filistin’e çıplak destek

İtalya’da düzenlenen LGBT gösterisinde bir kişi soyunarak Filistin’e destek mesajı verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 20:35
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İtalya’da, LGBT gösterisi sırasında Filistin’e destek vermek isteyen iki kişi tüm dikkatleri üzerlerine topladı. 

The Cranberries’in Zombie şarkısı eşliğinde soyunan bir kişi içine bağladığı Filistin bayrağını çıkararak salladı.


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