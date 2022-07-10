Film gibi olay: Satrançta kaybedince ev sahibini yedi
İrlanda'da şizofreni hastası Sevario Bellante, satrançta 'şahı fazla oynattığı' gerekçesiyle ev sahibi Tom O'Gorman'ı katletti.
İrlanda Dublin'de yaşanan olayda, İtalyan asıllı şizofreni hastası 43 yaşındaki Sevario Bellante, iddiaya göre bir süre önce ilaçlarını kullanmayı bıraktı.
Hastalığının etkisiyle dünyadaki kötülüklerle savaşmak için gönderildiğini düşünen Bellante, ev sahibi ile satranç oynarken gerilim yükseldi.
İddiaya göre Sevario Bellante 'şahı kural gereğinden fazla oynattığı' için ev sahibi 39 yaşındaki O'Gorman ile tartışarak onu katletti.
Milliyet'te yer alan habere göre, Saverio Bellente polise kavga ettiklerini ve onu bıçakladığını hemen itiraf etti.
SUÇSUZ BULUNDU
Saverio Bellante, akli dengesi yerinde olmaması sebebiyle suçsuz bulundu.
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