Film gibi olay: Satrançta kaybedince ev sahibini yedi

10 Temmuz 2022 Pazar, 11:22

İrlanda Dublin'de yaşanan olayda, İtalyan asıllı şizofreni hastası 43 yaşındaki Sevario Bellante, iddiaya göre bir süre önce ilaçlarını kullanmayı bıraktı.

Hastalığının etkisiyle dünyadaki kötülüklerle savaşmak için gönderildiğini düşünen Bellante, ev sahibi ile satranç oynarken gerilim yükseldi.

İddiaya göre Sevario Bellante 'şahı kural gereğinden fazla oynattığı' için ev sahibi 39 yaşındaki O'Gorman ile tartışarak onu katletti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Saverio Bellente polise kavga ettiklerini ve onu bıçakladığını hemen itiraf etti.

SUÇSUZ BULUNDU

Saverio Bellante, akli dengesi yerinde olmaması sebebiyle suçsuz bulundu.