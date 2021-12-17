Financial Times, Erdoğan'ın önceliğini yazdı: Hiç mantıklı değil

17 Aralık 2021 Cuma, 16:40

Piyasalarda kara bir gün daha yaşanıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle bir kez daha kontrolden çıkan döviz kurları bugün yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası piyasalara müdahale etti, 17 lirayı aşan dolar/TL kuru 16,60'a kadar çekildi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Türkiye'deki bazı işletmelerin para birimindeki düşüşten kazançlı çıktığına dair bir analiz yayımladı.

Financial Times'a demeç veren İstanbul merkezli Ak Yatırım hisse senedi analisti Selim Kunter, "Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin çoğu zayıf liradan yararlanıyor" dedi. Kunter söz konusu şirketleri, halka açık havayolları, savunma grupları, otomobil üreticileri ve kimyasal üreticilerin döviz cinsinden gelirleri ve Türk lirası cinsinden personel maliyetleri olan şirketler olarak işaret etti.

Analizde, bu sektörlerin başarısının, bu yıl yüzde 9'u aşması beklenen ekonomik büyümeyi güçlendirerek, ihracatta bir patlama yaşanmasına yardımcı olduğu kaydedildi. Ancak önümüzdeki aylarda enflasyondaki yüzde 30 veya daha fazla artış muhtemelen, sadece ithal enerji ve hammaddelere dayanan işletmeleri değil, aynı zamanda zaten yükselen hayat pahalılığı ile mücadele eden sıradan Türkleri de etkiliyor.

"İHRACATÇILARA HANE HALKI YERİNE ÖNCELİK VERİYOR"

Capital Economics danışmanlığından Jason Tuvey Financial Times'a verdiği demeçte, "Erdoğan, ihracatçılara hane halkı yerine öncelik veriyor. Destek tabanını düşünürseniz, gerçekten hiç mantıklı değil" diye konuştu.

Analize göre, kur oynaklığını eleştiren birçok büyük ihracatçı, ürünlerini fiyatlandırmayı ve ileriye dönük plan yapmayı zorlaştırdığını söyledi. Türkiye'nin enerji hariç dış ticaretinin yüzde 85'ini oluşturan büyük sanayi şirketlerini temsil eden TÜSİAD, iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şeyin istikrar olduğu konusunda uyardı.

Haberde ayrıca, iktidar partisiyle yakın bağları olan bir iş derneği olan MÜSİAD'ın, yakın zamanda Erdoğan'ın yaklaşımına eleştiride bulunarak huzursuzluğa sesini eklediği kaydedildi.

"KUR TABLOSU YÜKSEK TANSİYONLU BİRİNİN TABLOSUNA BENZEMEMELİ"

Grubun başkanı Mahmut Asmalı geçen hafta Türk iş gazetesi Dünya'ya verdiği demeçte, "Bir iş insanının iki ila üç ay içinde döviz kurunun ne olacağını ve ne kadar yükseleceğini bilmesi gerekir. Döviz kuru tablosu yüksek tansiyonlu birinin tablosuna benzememeli" ifadelerini kullanmıştı.

"HİÇBİRİ MANTIKLI DEĞİL"

GlobalSource Partners danışmanlığında analist olan Atilla Yeşilada ise gazeteye verdiği demeçte, Erdoğan'ın basitçe "bir oyun planı yok" diyerek, Türk makamlarının son haftalarda lirayı savunmak için birkaç milyar dolar harcadığına ve aynı zamanda ucuz bir para biriminin erdemlerini övdüğüne işaret etti. Yeşilada, "Bunu saatlerce tartışabiliriz. Hiçbiri mantıklı değil. Mantık yok" dedi.