Hareetz, 'Erdoğan gidecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Saltanatına son vermeyecek

17 Aralık 2021 Cuma, 11:30

İsrail merkezli basın kuruluşu Hareetz, "Erdoğan neden Türkiye'nin korkunç çöküşünden kurtulacak?" başlıklı bir analiz yayımladı.

Simon A. Waldman imzalı analizde, Türkiye ekonomisinin serbest düşüşte olduğu belirtildi.

Liranın düşüşü, enflasyonun yükselmesi ve gıda maliyetlerinin sarsılmasına dikkat çekilen analizde, şu ifadeler kullanıldı:

"Hükümet, suçu başka yöne çekmek için Kremlin tarzı yanlış bilgilendirme ve komplo teorilerine başvuruyor. Ancak geçim kaynaklarını ve ülkenin geleceğini sabote etmek yine de Erdoğan'ın saltanatına son vermeyecek."

"SALTANATI SONA ERMEYECEK"

Türkiye ekonomisinin serbest düşüşte olduğu vurgulanan analizde, bu durumun, gazetenin "hırçın" Cumhurbaşkanı olarak tanımladığı Erdoğan ve iktidardaki AKP’nin saltanatını sona erdiremeyeceği kaydedildi.

Resmi kaynakların enflasyonu yüzde 21'in biraz üzerinde gösterdiği belirtilen analizde "Ancak, bağımsız olduğunu iddia eden Enflasyon Araştırma Grubu'na göre, tüketici fiyatları son 12 ayda yüzde 58'in üzerinde arttı. Muhalefetteki İstanbul belediye başkanının araştırmasına göre, ülkenin en büyük kentinde kiralar son bir yılda yüzde 71,6 ve gıda yüzde 137 arttı" denildi.

Resmi rakamlara göre geniş işsizlik oranının yüzde 21,9 iken liranın devalüasyonu hızlı oldu. 1 Ocak 2021'de bir dolar 7,4 Türk Lirası'na eşdeğerdi.

"ERDOĞAN SADECE HAYIR DİYOR"

"Daha da kötüsü, Erdoğan Merkez Bankası'nın bağımsız olmasına ve kendi faiz oranlarını korumasına izin vermiş olsaydı, bunların çoğundan kaçınılabilirdi" ifadelerinin kullanıldığı analizde, şunlar kaydedildi:

"Bunun yerine, başkan, yüksek faiz oranlarının enflasyona yol açtığı konusundaki alışılmadık ısrarını ikiye katladı. Ekonomideki kötü yönetimin altını çizen muhalefet, hükümetten erken seçim çağrısı yapmasını istiyor. Ancak tek başına tarih belirleme yetkisine sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece hayır diyor. Yani en azından 2023'ün ortalarına kadar yerinde kalacak."

Analizde son olarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Erdoğan'ın AKP'si on yıl önce olduğu kadar popüler olmasa da, yakın tarihli bir MetroPoll anketi, görevdekilere yüzde 34,3 destekle hala en popüler parti olduğunu gösteriyor. Bu, 2018 seçimlerinden bu yana yüzde 8'lik bir düşüşü temsil ederken, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) hayal kırıklığına uğramış seçmenleri yok. Aynı ankete göre CHP yüzde 22,6 oy alacak. 2018 ile aynı."