Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (17.12.2021)
Son dakika | Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından piyasalar karıştı. Dolar ve euro kuru uçuşa geçti. Dolar/TL kuru 16 lirayı , Euro/TL kuru ise 18 lirayı aştı.
Haftanın son iş gününde oklar yukarı doğru. Dolar 15.71 lira ile başlarken euro ise 17,81 liradan açılışı yaptı.
Saat 09.52 itibariyle dolar 16,24 euro ise 18,24 liradan işlem görüyor.
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Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığı sırada 15,21 olan dolar kuru, 15,74 lira seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro ise rekorunu 17,84 lira seviyesine taşıdı.
Dolar/TL 16 Aralık sabah saatlerinde 15,28 lira, euro da 17,27 lira seviyesiyle rekor tazelemişti.
Döviz kurlarında gelen ilk tepkinin ardından saat 15.07 itibariyle dolar 15,47, euro ise 17,50 seviyesinden fiyatlanıyor.
Akşam saatlerinde kurlarda yükseliş hızlanırken, saat 17.45 sıralarında dolar 15,74, euro 17,84 lirayı gördü.
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