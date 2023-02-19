Finlandiya Başbakanı Marin'den NATO açıklaması: 'Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik'

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Macaristan'a NATO'ya İsveç ile katılmak istediğimize dair net bir mesaj gönderdik" dedi.

İHA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 14:30
Finlandiya Başbakanı Marin'den NATO açıklaması: 'Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik'
Abone Ol google-news

Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin İsveç'in adaylığına karşı çıkmasına rağmen Finlandiya ve İsveç'in aynı anda NATO'ya katılma kararlılıklarını sürdürdüklerini belirten Marin, "Türkiye ve Macaristan'a NATO'ya İsveç ile katılmak istediğimize dair net bir sinyal ve mesaj gönderdik. Bu herkesi ilgilendiren bir konu. NATO'ya İsveç ile aynı anda katılmak istiyoruz. Bu sadece iyi birer komşu ve partner olduğumuz için değil, aynı zamanda NATO'nun güvenlik planı gibi somut durumlarla da ilgili" dedi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakarak düzenlediği provokatif eylemin ardından İsveç ve Türkiye arasında tansiyon yükselmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İsveç’ten önce Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylayabileceğini ifade etmişti.


finlandiya NATO Üyelik Sanna Marin

İlgili Haberler

Finlandiya, NATO üyeliği için Türkiye ile

Finlandiya, NATO üyeliği için Türkiye ile "müzakere edecek fazla bir şeyin kalmadığını" duyurdu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya hakkında 'üyelik' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya hakkında 'üyelik' açıklaması

En Çok Okunan Haberler