Finlandiya, NATO üyeliği için Türkiye ile "müzakere edecek fazla bir şeyin kalmadığını" duyurdu

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 17:22

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 17:22

Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Jussi Halla-aho, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jussi Halla-aho, Finlandiya ve İsveç'in aynı anda NATO'ya üye olmasının Finlandiya için çok önemli olacağını söyledi.

Jussi Halla-aho, "Eğer İsveç'in değil de sadece Finlandiya'nın üyeliğinin onaylanması senaryosu gerçekleşirse, Finlandiya'nın İsveç ile birlikte NATO dışında kalması ve beklemesi İsveç'in güvenliğine gerçekten hizmet eder mi? Ayrıca çok yetkili çevrelerden Finlandiya'nın, İsveç'in NATO üyeliği sürecine, İsveç'le birlikte NATO kapısında kalmaktansa, NATO üyesi olarak daha etkin bir şekilde katkıda bulunabileceğine dair analizler de var" dedi.

Finlandiya'nın, NATO üyeliği için "Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini ve üçlü mutabakata uyduğunu" savunan Jussi Halla-aho, "ülkesinin bu aşamada Türkiye'ye daha önce taahhüt etmediği bir şeyi teklif etmemesi" gerektiğini aktardı.

Jussi Halla-aho, "Türkiye ile artık müzakere edecek fazla bir şeyimiz kalmadı. Türkleri hala neyin memnun edebileceğini düşünecek kadar dilimiz tutulmuş bir ruh haline girmemeliyiz. Bu uzun ve sonu olmayan bir yol olur" diye konuştu.