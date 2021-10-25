Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Erdoğan’ın tepkisi üzüntü verici
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçiler için verdiği 'istenmeyen kişi' talimatının üzüntü verici bir durum olduğunu söyledi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçiler için verdiği 'istenmeyen kişi' talimatını değerlendirdi. Marin, "AİHM kararlarına saygı gösterilmesinin ve bunlara uyulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisi için verdiği 'istenmeyen kişi' talimatına ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor. Marin, Erdoğan'ın talimatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Devlet televizyonu YLE'de açıklamalarda bulunan Marin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.
"Bu çok üzüntü verici bir durum" diyen Marin, "AİHM kararlarına saygı gösterilmesinin ve bunlara uyulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz; dolayısıyla bu insan hakları aktivistinin serbest bırakılması çağrısı yaptık" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yetkililerle temas halinde olduklarını belirten Marin, herhangi bir sonuca varmadan önce Ankara'dan daha fazla bilgi gelmesini beklediklerini belirtti.
NE OLMUŞTU?18 Ekim’de Osman Kavala’nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda’nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara’daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşılmıştı.
Kaynak: BirGün
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