Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gündemden düşmüyor: Bu kez de parti görüntüleri sızdı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:14

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in, geçtiğimiz günlerde katıldığı Flow Festival'e giderken giydiği 8 Euro'luk elbise Yazar Tom Moyan tarafından Twitter'da paylaşılmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Başbakan Marin'in bu kez de katıldığı bir ev partisinden görüntüler basına sızdı.

Fin Iltalehti gazetesine göre, videoda Başbakan Marin'e şarkıcı Alma, TV sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi ve radyo sunucusu Karoliina Tuominen eşlik etti.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜ

Marin'in görüntüleri sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Başbakan Marin'in devlet işleriyle meşgul olması gerektiğini savunan bir kesim görüntülere tepki gösterirken, bir başka kesim ise ülkedeki refah düzeyini överek Marin'in iş dışındaki yaşamını övdü.