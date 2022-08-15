İsveç ve Finlandiya'nın NATO bilmecesi: Türkiye ile beraber 7 ülke henüz onay vermedi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının 29 Haziran’da Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya’yı ittifaka katılmaya davet etmesinden bu yana, 23 üye devlet iki ülkenin başvurularını onayladı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 7 üye devlet, İsveç ve Finlandiya’nın katılım başvurularına henüz onay vermedi.

ANKA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:41
İsveç ve Finlandiya'nın NATO bilmecesi: Türkiye ile beraber 7 ülke henüz onay vermedi
Abone Ol google-news

İsveç ve Finlandiya’nın 18 Mayıs’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e üyelik mektuplarını sunmasını takiben NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, 29 Haziran'da Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'i ittifaka katılmaya davet etti.

İki ülkenin üye olabilmesi için tüm üye devletlerin onayı gerekiyor. İsveç ve Finlandiya’nın katılım başvurularını ilk olarak Kanada 5 Temmuz’da onayladı.

İttifaka katılım davetinin yapıldığı 29 Haziran’dan bu yana 23 üye devlet, İsveç ve Finlandiya’nın katılım başvurularını onayladı. Üyelik başvurularını onaylayan ülkeler ve tarihleri şöyle:

  • Kanada, 5 Temmuz
  • Danimarka, 5 Temmuz
  • İzlanda, 5 Temmuz
  • Norveç, 5 Temmuz
  • Estonya, 6 Temmuz
  • Birleşik Krallık, 6 Temmuz
  • Arnavutluk, 7 Temmuz
  • Almanya, 8 Temmuz
  • Hollanda, 12 Temmuz
  • Lüksemburg, 12 Temmuz
  • Bulgaristan, 13 Temmuz
  • Letonya, 14 Temmuz
  • Slovenya, 14 Temmuz
  • Hırvatistan, 15 Temmuz
  • Polonya, 20 Temmuz
  • Litvanya, 20 Temmuz
  • Belçika, 20 Temmuz
  • Romanya, 21 Temmuz
  • Kuzey Makedonya 27 Temmuz
  • Karadağ, 28 Temmuz
  • Fransa, 2 Ağustos
  • İtalya, 3 Ağustos
  • ABD, 3 Ağustos

7 ÜYE DEVLET ONAYLAMADI

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 7 üye devlet, üyelik başvurularını henüz onaylamadı. Onaylamayan ülkeler şöyle:

  • Çek Cumhuriyeti
  • Yunanistan
  • Macaristan
  • Portekiz
  • Slovakya
  • İspanya
  • Türkiye

NATO isveç finlandiya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler