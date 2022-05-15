Son Dakika: Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı

15 Mayıs 2022 Pazar, 13:14

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "NATO üyeliği için resmen başvuracağız" açıklamasını yaptı.

Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan, cami çıkışında yöneltilen sorulara cevap olarak gazetecilere, “Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” ifadesini kullanmıştı.