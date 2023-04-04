Finlandiya: NATO'ya katılmamız her iki taraf için de kazanç
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, bugünün Finlandiya için büyük bir gün olduğunu belirterek "Finlandiya'nın NATO'ya katılması her iki taraf için de kazanç. Bu bir 'kazan kazan' durumu." dedi.
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ardından sıradaki hedefin komşuları İsveç'in de ittifaka katılması olduğunu ifade eden Kaikkonen, "On yıllardır savunmamıza yatırım yapıyoruz ve bu konuda iyi imkanlara sahibiz. Aktif bir NATO üyesi olacağız" ifadelerini kullandı.
Kaikkonen, bugünün Finlandiya için büyük bir gün olduğunun altını çizerek "Finlandiya'nın NATO'ya katılması her iki taraf için de kazanç. Bu bir 'kazan kazan' durumu" değerlendirmesinde bulundu.
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